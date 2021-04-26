Keylor Navas renova com o Paris Saint-Germain até 2024

Keylor Navas é do Paris Saint-Germain até 2024. O clube francês anunciou oficialmente a renovação de contrato com o goleiro de 34 anos, que soma 72 partidas pela equipe.

- Estou muito feliz por renovar o contrato de Keylor Navas. Ele é o melhor goleiro do mundo. Ele inspira grande confiança na equipe e nossos torcedores o amam. Ele será um jogador decisivo nos principais prazos de final de temporada e nos próximos anos - disse Nasser Al-Khelaïfi.Navas é visto como um dos maiores goleiros da história do PSG. Ele conquistou 1 Campeonato Francês (2020), 1 Copa da França (2020), 1 Copa da Liga Francesa (2020) e 1 Supercopa da França (2020).