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futebol

Keylor Navas renova com o Paris Saint-Germain até 2024

Desde 2019 no clube, goleiro de 34 anos atuou em 72 partidas na França...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 13:19

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2021 às 13:19
Crédito: Divulgação/PSG
Keylor Navas é do Paris Saint-Germain até 2024. O clube francês anunciou oficialmente a renovação de contrato com o goleiro de 34 anos, que soma 72 partidas pela equipe.
- Estou muito feliz por renovar o contrato de Keylor Navas. Ele é o melhor goleiro do mundo. Ele inspira grande confiança na equipe e nossos torcedores o amam. Ele será um jogador decisivo nos principais prazos de final de temporada e nos próximos anos - disse Nasser Al-Khelaïfi.Navas é visto como um dos maiores goleiros da história do PSG. Ele conquistou 1 Campeonato Francês (2020), 1 Copa da França (2020), 1 Copa da Liga Francesa (2020) e 1 Supercopa da França (2020).

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