Keylor Navas pega pênalti decisivo e PSG vence a Copa da Liga Francesa

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O Paris Saint-Germain conquistou o título da Copa da Liga Francesa após vencer o Lyon, nos pênaltis, por 6 a 5. Nenhum dos dois times conseguiu abrir o placar no tempo regulamentar e nem na prorrogação.

GRANDE ATUAÇÃO DOS GOLEIROSTanto Keylor Navas como Anthony Lopes tiveram grandes atuações. Os dois goleiros garantiram que a partida terminasse empatada em 0 a 0. O costarriquenho pegou o pênalti de Traoré, que garantiu o título ao PSG.

TRIPLETECom a vitória, o Paris Saint-Germain chegou ao seu terceiro título na temporada: Copa da Liga Francesa, Copa da França e Ligue 1. Os parisienses ainda podem conquistar a Liga dos Campeões.

A ÚLTIMAEssa foi a última edição da Copa da Liga Francesa. O maior vencedor é o próprio PSG, que chegou ao nono título. Foi o quarto triplete do clube parisiense em seis temporadas.