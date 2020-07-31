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futebol

Keylor Navas pega pênalti decisivo e PSG vence a Copa da Liga Francesa

Goleiros brilharam no tempo regulamentar e jogo terminou empatado sem gols. Traoré perdeu a sexta cobrança e a equipe de Tuchel conquistou o terceiro título da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 19:12

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 19:12

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O Paris Saint-Germain conquistou o título da Copa da Liga Francesa após vencer o Lyon, nos pênaltis, por 6 a 5. Nenhum dos dois times conseguiu abrir o placar no tempo regulamentar e nem na prorrogação.
GRANDE ATUAÇÃO DOS GOLEIROSTanto Keylor Navas como Anthony Lopes tiveram grandes atuações. Os dois goleiros garantiram que a partida terminasse empatada em 0 a 0. O costarriquenho pegou o pênalti de Traoré, que garantiu o título ao PSG.
TRIPLETECom a vitória, o Paris Saint-Germain chegou ao seu terceiro título na temporada: Copa da Liga Francesa, Copa da França e Ligue 1. Os parisienses ainda podem conquistar a Liga dos Campeões.
A ÚLTIMAEssa foi a última edição da Copa da Liga Francesa. O maior vencedor é o próprio PSG, que chegou ao nono título. Foi o quarto triplete do clube parisiense em seis temporadas.
SEM DESCANSOFazendo uma grande partida, Neymar atuou durante todo o jogo. O craque brasileiro não descansou e também guardou o seu pênalti. O PSG mira o jogo contra a Atalanta pela Liga dos Campeões.

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