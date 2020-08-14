Keylor Navas não deve encarar semifinal diante do RB Leipzig

As notícias não são boas para o Paris Saint-Germain e a equipe de Thomas Tuchel não deve contar com o goleiro Keylor Navas para a partida de semifinal contra o RB Leipzig na terça-feira. O clube confirmou que o costa-riquenho sofreu uma lesão muscular na coxa no duelo contra a Atalanta, foi substituído por Sergio Rico e apenas uma surpresa o faria entrar de titular contra os alemães.A ausência de Navas pode ser a segunda baixa para o duelo, uma vez que Verratti dificilmente irá se recuperar a tempo de lesão sofrida na panturrilha. Na última quinta-feira, o reserva, Sergio Rico, e o terceiro goleiro, Marcin Bulka, realizaram trabalhos intensos visando a preparação para a partida mais importante de suas vidas.