Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Keylor Navas não deve encarar semifinal diante do RB Leipzig

Paris Saint-Germain confirmou que goleiro está com uma lesão muscular. Sergio Rico, que entrou no decorrer do jogo contra a Atalanta, deve ser titular na semifinal...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2020 às 10:41

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 10:41

Crédito: Reprodução
As notícias não são boas para o Paris Saint-Germain e a equipe de Thomas Tuchel não deve contar com o goleiro Keylor Navas para a partida de semifinal contra o RB Leipzig na terça-feira. O clube confirmou que o costa-riquenho sofreu uma lesão muscular na coxa no duelo contra a Atalanta, foi substituído por Sergio Rico e apenas uma surpresa o faria entrar de titular contra os alemães.A ausência de Navas pode ser a segunda baixa para o duelo, uma vez que Verratti dificilmente irá se recuperar a tempo de lesão sofrida na panturrilha. Na última quinta-feira, o reserva, Sergio Rico, e o terceiro goleiro, Marcin Bulka, realizaram trabalhos intensos visando a preparação para a partida mais importante de suas vidas.
Sergio Rico esteve próximo de não renovar um contrato por dois meses para estender sua estadia no PSG e na próxima semana irá encarar o principal desafio de sua carreira. Embora não há data prevista para Navas voltar, o espanhol deve estar melhor preparado fisicamente para encarar o RB Leipzig.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados