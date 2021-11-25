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futebol

Kevyn garante CSA lutando pelo acesso à Série A até o fim

Clube alagoana precisa vencer o Brasil e torcer por combinação de resultados para subir...

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 22:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2021 às 22:22
O CSA enfrentará o Brasil de Pelotas em Maceió no próximo domingo com a esperança de alcançar a quarta vaga para a Série A em 2022. Necessitando de uma combinação de resultados, o clube do lateral-esquerdo Kevyn promete máximo respeito pelo rival gaúcho. O jogador ressaltou a luta da equipe na competição.
- Daremos o nosso melhor independente do time que iremos enfrentar. Sabemos que é uma equipe que está rebaixada, mas que também tem seus valores e merece total respeito. Se hoje estamos vivos em relação à acesso, é porque lutamos muito e assim será até o final - declarou.
Para subir, além de vencer, o CSA precisará que Avaí e CRB não derrotem seus adversários. Não depender apenas de si para atingir o seu objetivo incomoda, mas não alterará a concentração dos jogadores durante a partida, garante Kevyn.
- O foco estará em fazermos a nossa parte. Claro, acreditamos que no futebol tudo é possível e sabemos que situações muito mais complicadas já foram revertidas. Mas enquanto jogarmos, estaremos 100% concentrados no Brasil-RS - finalizou.
Crédito: KevynprometelutaratéofimpeloacessoàSérieAdoBrasileirão(Foto:divulgação/assessoriadojogador

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