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futebol

Kevin Trapp, do Eintracht Frankfurt, aponta vulnerabilidade do Bayern

Goleiro alemão enfrentará o líder da Bundesliga pela semifinal da Copa da Alemanha...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2020 às 18:56

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 18:56

Crédito: Patrick Stollarz / AFP
Com 19 vitórias em 20 jogos, o Bayern de Munique se aproxima de mais um título da Bundesliga. Em busca da tríplice coroa, os bávaros terão o Eintracht Frankfurt pela frente na Copa da Alemanha. O goleiro Kevin Trapp revelou as fraquezas do clube. - Eles também são vulneráveis se perderem a concentração. O 5-1 [vitória do Eintracht no Campeonato Alemão] chegou em circunstâncias especiais. Fomos premiados porque nunca desistimos, mas temos noção que qualquer erro contra eles será punido. Vamos precisar de estar muito concentrados e de um dia perfeito para vencê-los - disse.
Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt jogam pela semifinal da Copa da Alemanha no dia 10 de junho, às 15h30 (horário de Brasília).E MAIS:Napoli é mais um clube interessado em Ferrán Torres, do ValenciaCom disputa pela liderança acirrada, Porto e Benfica voltam a jogar nesta quarta-feira pelo PortuguêsChelsea mira o goleiro André Onana, do Ajax, para a próxima temporadaGuga: 'Brasil vive democracia que nunca existiu'David Luiz pode deixar o Arsenal e acertar com o Zenit, da RússiaPromessa do sub-21, Luis Felipe sonha com oportunidade no time principal do PSV E MAIS:

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