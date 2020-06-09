Kevin Trapp, do Eintracht Frankfurt, aponta vulnerabilidade do Bayern

Com 19 vitórias em 20 jogos, o Bayern de Munique se aproxima de mais um título da Bundesliga. Em busca da tríplice coroa, os bávaros terão o Eintracht Frankfurt pela frente na Copa da Alemanha. O goleiro Kevin Trapp revelou as fraquezas do clube. - Eles também são vulneráveis se perderem a concentração. O 5-1 [vitória do Eintracht no Campeonato Alemão] chegou em circunstâncias especiais. Fomos premiados porque nunca desistimos, mas temos noção que qualquer erro contra eles será punido. Vamos precisar de estar muito concentrados e de um dia perfeito para vencê-los - disse.