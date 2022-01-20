Kevin quer se destacar no Santo André pela polivalência: 'Vou dar o meu melhor para ajudar a equipe'

O lateral-esquerdo Kevin disputou a Série B do ano passado pelo Brasil de Pelotas. Contudo, em 2022, o desafio será vestir a camisa do Santo André no Paulistão. No novo clube, o jogador espera figurar como um dos destaques do time do técnico Thiago Carpini no quesito polivalência. No Brasil de Pelotas, Kevin fez duas funções na competição nacional, onde esteve em 26 jogos e em 21 partidas foi titular. Além de ser lateral de origem, ele também atuou como atacante, desempenhando esse papel pelas beiradas do gramado.

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- Fico satisfeito por ter a chance de ajudar a equipe em mais de uma função. É sempre bom. Me torno um jogador versátil para agregar ao grupo. Estou à disposição do treinador em qualquer local que for. Vou dar o meu melhor para ajudar a equipe, que é o mais importante - disse Kevin, que passou pelo sub-20 do Atlético-MG em 2020 e entrou em campo 31 vezes, sendo 21 pelo Campeonato Brasileiro da categoria.

O Santo André fez a pré-temporada na cidade de Guararema, no interior de São Paulo. A estreia do Gigante do ABC será fora de casa contra o Botafogo-SP, na próxima terça-feira.

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- Fizemos uma boa pré-temporada e agregamos ainda mais os trabalhos no nosso estádio. Foi muito importante para aprimorar o nosso jeito de jogar e pegar o entrosamento da equipe. Esperamos fazer uma grande estreia. Estamos bastante focados - finalizou.