Kevin-Prince Boateng lembra período em que treinou ao lado de Messi

Crédito: Lluis Gene / AFP

Em entrevista concedida à “DAZN”, o atacante Kevin-Prince Boateng contou sobre o curto período em que esteve no Barcelona e qual a sensação que teve ao treinar ao lado de Lionel Messi. O ganês jogou apenas quatro jogos com a camisa blaugrana e brincou dizendo que pensou em se aposentar após ver o argentino.

- Treinar com Messi me deixou sem palavras. Sempre disse que Cristiano Ronaldo era o mais forte do mundo, mas Messi é outra coisa, não é normal. Treinei com ele e, pela primeira vez na minha carreira, me senti mal. Fazia coisas incríveis. Pensei: “Me rendo, deixo de jogar”.

A carreira de Boateng não foi como muitos previam, principalmente ao receber sua primeira grande oportunidade no Tottenham, mas o atleta admitiu que não estava bem.

- Por trás havia muita dor. Estava tentando comprar felicidade. Não estava feliz, não jogava, não estava bem e buscava outra coisa - afirmou ao lembrar do dia em que comprou três carros de luxo.