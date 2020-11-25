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futebol

Kevin-Prince Boateng lembra período em que treinou ao lado de Messi

Atacante teve passagem curta pelo Barcelona, mas afirmou que o argentino era diferente no que fazia. Veterano também lembrou período infeliz durante passagem pela Inglaterra...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 11:06

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 11:06
Crédito: Lluis Gene / AFP
Em entrevista concedida à “DAZN”, o atacante Kevin-Prince Boateng contou sobre o curto período em que esteve no Barcelona e qual a sensação que teve ao treinar ao lado de Lionel Messi. O ganês jogou apenas quatro jogos com a camisa blaugrana e brincou dizendo que pensou em se aposentar após ver o argentino.
- Treinar com Messi me deixou sem palavras. Sempre disse que Cristiano Ronaldo era o mais forte do mundo, mas Messi é outra coisa, não é normal. Treinei com ele e, pela primeira vez na minha carreira, me senti mal. Fazia coisas incríveis. Pensei: “Me rendo, deixo de jogar”.
A carreira de Boateng não foi como muitos previam, principalmente ao receber sua primeira grande oportunidade no Tottenham, mas o atleta admitiu que não estava bem.
- Por trás havia muita dor. Estava tentando comprar felicidade. Não estava feliz, não jogava, não estava bem e buscava outra coisa - afirmou ao lembrar do dia em que comprou três carros de luxo.
Atualmente, o veterano de 33 anos está no Monza, na segunda divisão da Itália, e busca levar o time à elite do futebol local. O atleta tem muita experiência no país, uma vez que conquistou destaque jogando pelo Milan, além de ter atuado no Sassuolo e Fiorentina. Em seis jogos, o camisa sete já marcou dois gols e deu uma assistência.

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