Kevin-Prince Boateng fecha com time de Berlusconi na Série B da Itália

O Monza, time da Série B da Itália, fechou a contratação do meia alemão naturalizado ganês Kevin-Prince Boateng, de 33 anos. O jogador deixou a Fiorentina para defender o time do primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, que busca o acesso para a Série A.O contrato de Boateng com o novo clube vai até junho de 2021, podendo ser estendido por mais uma temporada. Os valores de transferência não foram revelados. No novo clube, o experiente meia será companheiro do brasileiro Carlos Augusto, lateral-esquerdo vendido em agosto pelo Corinthians.
Boateng vem rodando por várias equipes nas temporadas recentes. Em 2019, ele estava no poderoso Barcelona, mas não se firmou. Após deixar o Sassuolo, foi comprado pela Fiorentina e, em seguida, emprestado ao Besiktas, onde atuou pela última temporada.
O ganês é o 11º primeiro reforço do Monza na temporada e já trabalhou com Berlusconi antes, quando jogou no Milan, entre 2010 e 2013.
Além destes clubes, Boateng atuou por Hertha Berlim, Tottenham, Borussia Dortmund, Porsmouth, Genoa, Schalke 04, Las Palmas e Eintracht Frankfurt.