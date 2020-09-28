Kevin-Prince Boateng fecha com time de Berlusconi na Série B da Itália

O Monza, time da Série B da Itália, fechou a contratação do meia alemão naturalizado ganês Kevin-Prince Boateng, de 33 anos. O jogador deixou a Fiorentina para defender o time do primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, que busca o acesso para a Série A.O contrato de Boateng com o novo clube vai até junho de 2021, podendo ser estendido por mais uma temporada. Os valores de transferência não foram revelados. No novo clube, o experiente meia será companheiro do brasileiro Carlos Augusto, lateral-esquerdo vendido em agosto pelo Corinthians.