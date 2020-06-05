Kevin Durant compra ações do Philadelphia Union, da MLS

Crédito: Divulgação/Philadelphia Union

O bicampeão e astro da NBA, Kevin Durant, comprou uma participação minoritária do Philadelphia Union, da MLS, de acordo com o repórter John Ourand, do “Sport Business Journal”. Após a confirmação, o jornalista Mark Burns disse que o norte-americano comprou entre 1% a 5% das ações do time.

O interesse do jogador de basquete em ter ações em um time de futebol do seu país é antigo. Em 2019, o atleta tentou comprar ações do D.C. United duas vezes. O Philadelphia Union também havia confirmado um encontro com Durant e a empresa de investimentos do camisa 35 do Brooklyn Nets, Thirty Five Ventures.