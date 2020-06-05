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futebol

Kevin Durant compra ações do Philadelphia Union, da MLS

Astro de basquete já havia tentado investimento em 2019 com o D.C. United, mas não havia tido sucesso. Camisa 35 é mais um nome da NBA a investir em times de futebol da MLS...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 16:18

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 16:18

Crédito: Divulgação/Philadelphia Union
O bicampeão e astro da NBA, Kevin Durant, comprou uma participação minoritária do Philadelphia Union, da MLS, de acordo com o repórter John Ourand, do “Sport Business Journal”. Após a confirmação, o jornalista Mark Burns disse que o norte-americano comprou entre 1% a 5% das ações do time.
O interesse do jogador de basquete em ter ações em um time de futebol do seu país é antigo. Em 2019, o atleta tentou comprar ações do D.C. United duas vezes. O Philadelphia Union também havia confirmado um encontro com Durant e a empresa de investimentos do camisa 35 do Brooklyn Nets, Thirty Five Ventures.
Dessa forma, o ex-Golden State Warriors torna-se mais um astro da NBA a comprar ações de times da MLS. James Harden, do Houston Rockets, se tornou membro do grupo que comanda o Houston Dynamo. Russell Wilson, jogador de futebol americano da NFL, junto da esposa Ciara, também tem investimento no Seattle Sounders.E MAIS:RB Leipzig recebe lanterna para seguir em zona de Liga dos CampeõesDortmund tem desfalques, mas planeja seguir na vice-liderançaBayern quer se aproximar do título e Leverkusen busca Liga dos CampeõesRivaldo diz que é impossível Barça contratar Neymar e Laurato juntos E MAIS:

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