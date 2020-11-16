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Kevin de Bruyne revela que negocia renovação com City sem empresário

Ex-representante do jogador foi preso em agosto e belga admite que quer permanecer no Manchester City. Atual contrato do atleta expira somente em 2023...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 nov 2020 às 09:54

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 09:54

Crédito: Divulgação / Site oficial do Manchester City
Após a vitória da Bélgica contra a Inglaterra por 2 a 0 na Liga das Nações, o meio-campista Kevin de Bruyne declarou desejo de seguir atuando no Manchester City. O atleta de 28 anos também revelou que está negociando sua renovação contratual por conta própria, sem a interferência de terceiros na operação.
- Estou feliz em Manchester. Estou em um bom clube, com bons donos. Estamos em conversas. Neste momento, estou fazendo as operações por conta própria. Quando se quer ficar, não é tão difícil.O belga está sem empresário desde agosto, quando seu ex-representante foi preso por suspeita de lavagem de dinheiro, uso e falsificação de documentos. O contrato de De Bruyne expira em 2023, mas cresce a expectativa para que a grande estrela dos Sky Blues permaneça por mais tempo.

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