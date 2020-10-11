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Kevin De Bruyne desabafa sobre excesso de jogos e prevê lesões

Belga disse que não teve férias na última temporada e compromissos com clube e seleção não dá margem para meio-campista do Manchester City descansar fisicamente...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 10:17

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 10:17

Crédito: Peter Powell/AFP
O meio-campista Kevin De Bruyne desabafou em relação a baixa quantidade de descanso que jogadores de elites possuem por conta dos seus compromissos com clubes e seleções. Em entrevista à “HLN”, o atleta do Manchester City diz que está preocupado com a situação de companheiros de profissão e alertou para o aumento do número de lesões.
- Levo anos jogando sem descanso. Ninguém escuta os jogadores. Às vezes me preocupo, especialmente quando vejo a minha situação. Tive oito, nove dias livres, não tive férias. Se continuar até o final da temporada, significa que estarei jogando dois anos sem descanso. Vejo vindo uma onda de lesões para muitos jogadores. Sempre me entrego 100%, não posso jogar 80%.
O belga está convocado para a seleção dirigida por Roberto Martínez que tem planejado três partidas em sete dias. De Bruyne ficou de fora do amistoso contra a Costa do Marfim na última quinta-feira, mas deve ser titular neste domingo contra a Inglaterra e na quarta-feira contra a Islândia pela Liga das Nações.

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