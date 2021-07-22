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futebol

Kevem analisa bom momento que vive no Remo

Jovem zagueiro do clube paraense falou sobre sequência no time titular e já levantou a possibilidade de brigar pelo acesso
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Publicado em 22 de Julho de 2021 às 13:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2021 às 13:26
Crédito: Defensor é cria da base do Leão Azul (Samira Miranda/Remo
Vivendo sua sequência mais positiva na Série B do Brasileirão onde emendou três vitórias consecutivas, o Remo saiu da zona de rebaixamento e assumiu a 11ª colocação, com 16 pontos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom isso, o zagueiro Kevem analisou o bom momento individual e coletivo da equipe até aqui:
- É sempre bom manter sequência. Claro que quando o sistema defensivo vai bem e o time não leva gol, sempre vamos estar mais próximos da vitória. Esse é o meu trabalho e a minha função, espero continuar fazendo com qualidade para que o Remo conquiste coisas grandes na competição.
Kevem aproveitou para falar, também, sobre a boa sequência de vitórias do time e a possibilidade de pensar em briga pelo acesso para a Série A:
- Precisamos pensar um passo de cada vez. Claro que na Série B tudo é muito rápido. Uma hora você está na parte de baixo e três jogos depois a gente já está brigando pelo acesso. Mas precisamos de calma, um passo de cada vez, um jogo de cada vez e podemos sim, pensar em coisas grandes.
Por fim, o zagueiro remista projetou os próximos dois confrontos da equipe na Série B onde atuará como visitante frente ao Londrina, no Estádio do Café, e na Ressacada diante do Avaí.
- A gente espera dois jogos difíceis. O Londrina, mesmo sendo lanterna, tem um time qualificado. Eles vêm de dois empates e vão jogar em casa, precisamos ter bastante cuidado. Já o Avaí está brigando na parte de cima. Eles não perdem já há uma boa quantidade de jogos e não demonstram que vão nos dar vida fácil. Mas a gente sabe da qualidade do nosso elenco e que estamos vivendo uma boa fase também. Faremos de tudo para conseguir os 6 pontos e despontar de vez na competição - concluiu.

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