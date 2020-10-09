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futebol

Kepa pode ter nova chance no Chelsea após lesão de Mendy

Goleiro contratado recentemente sofreu um machucado na coxa e deve desfalcar os Blues...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 11:43

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 11:43

Crédito: Divulgação Twitter
Muito criticado pelas fracas atuações no Chelsea, Kepa Arrizabalaga pode ter uma nova oportunidade para mostrar seu serviço. Edouard Mendy, contratado recentemente pelos Blues, se lesionou no treino da seleção senegalesa e voltou à Londres para realizar exames. O clube inglês informou que Mendy sentiu dores na coxa durante os treinos da seleção e fez exames em um hospital em Rabat. O Senegal joga hoje contra o Marrocos.
Ainda não há prazo para que o goleiro de 28 anos volte a atuar. Ele já disputou duas partidas pelos Blues e tem um empate e uma vitória.

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