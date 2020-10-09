Kepa pode ter nova chance no Chelsea após lesão de Mendy

Muito criticado pelas fracas atuações no Chelsea, Kepa Arrizabalaga pode ter uma nova oportunidade para mostrar seu serviço. Edouard Mendy, contratado recentemente pelos Blues, se lesionou no treino da seleção senegalesa e voltou à Londres para realizar exames. O clube inglês informou que Mendy sentiu dores na coxa durante os treinos da seleção e fez exames em um hospital em Rabat. O Senegal joga hoje contra o Marrocos.