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futebol

Kepa Arrizabalaga pode deixar o Chelsea na janela de transferências

Goleiro não vive grande fase no Chelsea e chegou a ser reserva de Willy Caballero em alguns jogos. Oblak, Ter Stegen, Dean Henderson e Onana já foram especulados...

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 14:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jul 2020 às 14:42
Crédito: Divulgação / Twitter
Goleiro mais caro do mundo, o espanhol Kepa Arrizabalaga pode deixar o Chelsea ao final da temporada. Alternando bons e maus momentos com a camisa dos Blues, o atleta estaria insatisfeito com as especulações de que o clube inglês deseja contratar um novo arqueiro.Nas últimas semanas, nomes como Jan Oblak, do Atlético de Madrid, Ter Stegen, do Barcelona, Dean Henderson, do Manchester United emprestado ao Sheffield United, e André Onana, do Ajax, foram especulados no Stamford Bridge.
Segundo o jornal "The Sun", o goleiro basco estaria disposto até mesmo a abaixar seu salário para deixar o clube londrino. Ainda sem muitos pretendentes, o Sevilla foi o primeiro a se candidatar a receber o jogador, que foi contratado por 80 milhões de euros (R$ 345 milhões à época).

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