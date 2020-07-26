Kepa Arrizabalaga pode deixar o Chelsea na janela de transferências

Goleiro mais caro do mundo, o espanhol Kepa Arrizabalaga pode deixar o Chelsea ao final da temporada. Alternando bons e maus momentos com a camisa dos Blues, o atleta estaria insatisfeito com as especulações de que o clube inglês deseja contratar um novo arqueiro.Nas últimas semanas, nomes como Jan Oblak, do Atlético de Madrid, Ter Stegen, do Barcelona, Dean Henderson, do Manchester United emprestado ao Sheffield United, e André Onana, do Ajax, foram especulados no Stamford Bridge.