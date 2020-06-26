Kepa Arrizabalaga, goleiro do Chelsea, entra na mira do Valencia

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Goleiro mais caro do mundo, o espanhol Kepa Arrizabalaga pode deixar o Chelsea ao final da temporada. De acordo com informações do jornal "Daily Mail", o arqueiro atrai o interesse do Valencia, que tentará a contratação do atleta de 25 anos.

O portal afirma que a intenção do clube da Espanha é fechar com Kepa por empréstimo de duas temporadas e com opção de compra ao final deste período. Atualmente, Cillessen, que chegou em julho do ano passado, é o dono do gol no Mestalla, mas não agradou muito à direção.

Kepa foi contratado pelo Chelsea em 2018, após a venda de Courtois ao Real Madrid. Na ocasião, os Blues pagaram 80 milhões de euros (R$ 345 milhões, na cotação da época) ao Athletic Bilbao, transformando o goleiro no mais caro do mundo, superando a venda de Alisson da Roma ao Liverpool, por 62,5 milhões de euros (R$ 278 milhões, na época).

Na temporada passada, Kepa teve problemas com o técnico Maurizio Sarri e chegou a perder a vaga de titular para Willy Caballero. Na final da Copa da Inglaterra de 2019, o treinador italiano queria substituir o jogador, mas ele se recusou a sair de campo e depois foi punido pelo clube londrino.