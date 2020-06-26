Kepa Arrizabalaga, goleiro do Chelsea, entra na mira do Valencia

Goleiro mais caro do mundo, o espanhol Kepa Arrizabalaga pode deixar o Chelsea ao final da temporada. De acordo com informações do jornal "Daily Mail", o arqueiro atrai o interesse do Valencia, que tentará a contratação do atleta de 25 anos.
O portal afirma que a intenção do clube da Espanha é fechar com Kepa por empréstimo de duas temporadas e com opção de compra ao final deste período. Atualmente, Cillessen, que chegou em julho do ano passado, é o dono do gol no Mestalla, mas não agradou muito à direção.
Kepa foi contratado pelo Chelsea em 2018, após a venda de Courtois ao Real Madrid. Na ocasião, os Blues pagaram 80 milhões de euros (R$ 345 milhões, na cotação da época) ao Athletic Bilbao, transformando o goleiro no mais caro do mundo, superando a venda de Alisson da Roma ao Liverpool, por 62,5 milhões de euros (R$ 278 milhões, na época).
Na temporada passada, Kepa teve problemas com o técnico Maurizio Sarri e chegou a perder a vaga de titular para Willy Caballero. Na final da Copa da Inglaterra de 2019, o treinador italiano queria substituir o jogador, mas ele se recusou a sair de campo e depois foi punido pelo clube londrino.
Na atual temporada, sob o comando de Lampard, o jogador também foi reserva em algumas oportunidades, mas retomou a titularidade. Caso realmente deixe o clube inglês, o principal alvo da direção do Chelsea é André Onana, do Ajax.E MAIS:Manchester United encara o Norwich pela Copa da Inglaterra neste sábadoOctacampeão Bayern se despede da Bundesliga contra WolfsburgWolverhampton visita o Aston Villa na abertura da 32ª rodada do InglêsEm busca de uma vaga na Champions, Atlético de Madrid recebe o Alavés no MetopolitanoBarcelona visita o Celta de Vigo em busca da liderança do Espanhol E MAIS: