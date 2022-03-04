Keno: 'Torcedor tem que ir pro estádio para fazer festa, comemorar'

Os recentes acontecimentos-lamentáveis-no futebol brasileiro, quando delegações de Grêmio e Bahia foram atacadas antes de seus jogos, assustaram os torcedores de verdade e o meio do futebol, incluindo os jogadores. E, como o clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, deste domingo, 6 de março, no Mineirão, pelo Estadual, é um jogo de alta voltagem, o atacante Keno se manifestou e disse que o torcedor tem de ir ao campo para celebrar o jogo e não com violência.

Todavia, o “Kenaldinho”, querido pela Massa, comentou sobre a preparação do jogo e falou o velho clichê de que clássico não tem favorito, mesmo com o Galo sendo o atual Bicampeão Mineiro, Brasileiro, da Copa do Brasil e campeão da Supercopa. Com essa gama de títulos, Keno quer seguir vencedor pelo Atlético, como falou nos vídeos da matéria.