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futebol

Keno: 'Torcedor tem que ir pro estádio para fazer festa, comemorar'

Atacante do Atlético-MG falou sobre os recentes acontecimentos de violência contra os ônibus de de Grêmio e Bahia...
LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 18:54

Publicado em 04 de Março de 2022 às 18:54

Os recentes acontecimentos-lamentáveis-no futebol brasileiro, quando delegações de Grêmio e Bahia foram atacadas antes de seus jogos, assustaram os torcedores de verdade e o meio do futebol, incluindo os jogadores. E, como o clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, deste domingo, 6 de março, no Mineirão, pelo Estadual, é um jogo de alta voltagem, o atacante Keno se manifestou e disse que o torcedor tem de ir ao campo para celebrar o jogo e não com violência.
Todavia, o “Kenaldinho”, querido pela Massa, comentou sobre a preparação do jogo e falou o velho clichê de que clássico não tem favorito, mesmo com o Galo sendo o atual Bicampeão Mineiro, Brasileiro, da Copa do Brasil e campeão da Supercopa. Com essa gama de títulos, Keno quer seguir vencedor pelo Atlético, como falou nos vídeos da matéria.
O duelo vale a liderança isolada do Mineiro 2022. Ambos estão com 19 pontos na tabela, mas o Galo é líder por ter melhor saldo de gols que o time azul. Keno também manifestou seu desejo de seguir vencendo pelo Galo após as recentes conquistas-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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