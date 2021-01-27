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Keno tem ruptura do ligamento no cotovelo confirmada e não tem prazo para voltar a jogar pelo Galo

O atacante sofreu a contusão durante o jogo contra o Santos, no Mineirão, em uma disputa com Táilson, atacante do Peixe...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 19:42

LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 19:42
Crédito: Keno teve de sair de maca, havia postado uma foto mostrando que estava melhor, mas o diagnostico o indicou que o problema é sério-(Reprodução/Premiere
O Atlético-MG não poderá contar com o atacante Keno por um bom tempo. O jogador, que caiu em uma disputa de bola durante o duelo com o Santos, em jogo atrasado da 28ª rodada, sofrendo uma luxação, teve uma ruptura no cotovelo esquerdo confirmada, que deixará o atleta fora dos gramados por tempo indeterminado.
A comissão médica do Galo optou por um tratamento conservador, sem cirurgia, para a recuperação do atacante, o principal homem ofensivo do time mineiro neste Brasileiro com 10 gols e nove assistências.
SIMULE OS JOGOS DO GALO EM NOSSA TABELA DINÂMICA O departamento médico do Atlético-MG nunca informa o tempo de recuperação de seus atletas, mas, pela gravidade da contusão, dificilmente Keno jogará novamente pelo time neste Brasileirão nos compromissos contra Fortaleza, Goiás, Fluminense, Bahia, Sport e Palmeiras.
Com Keno de fora, Sampaoli terá de pensar o lado de campo do ataque, com Eduardo Sasha, Marrony, Savinho, Tardelli ou Marquinhos, para ocupar a vaga na equipe.

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