Keno sofre luxação no cotovelo esquerdo durante o duelo com o Santos e é levado para o hospital

Crédito: Keno caiu em uma disputa com Taílson, do Santos, sofrendo a luxação no cotovelo esquerco-(Reprodução/Premiere

O atacante Keno, do Atlético-MG, sofreu uma luxação no cotovelo esquerdo durante a partida contra o Santos, nesta terça-feira 26 de janeiro, jogo adiado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A contusão do atacante aconteceu aos 24 minutos do segundo tempo, quando o jogador atleticano caiu em cima do braço, após uma disputa de bola com um atleta santista.

O cotovelo de Keno saiu do lugar, mas os médicos do Galo conseguiram recolocá-lo no lugar e em seguida o encaminharam para um hospital, onde irá fazer exames e verificar a extensão do problema.

CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Keno estava tendo uma jornada boa, dando uma assistência para o segundo gol do Galo, e era constantemente acionado no ataque alvinegro, que marcou duas vezes (com Savarino)contra o Peixe no duelo do Mineirão.