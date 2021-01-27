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Keno sofre luxação no cotovelo esquerdo durante o duelo com o Santos e é levado para o hospital

O atacante do Atlético-MG caiu em cima do braço em uma disputa de bola e teve de deixar o campo de maca. Em seguida, o clube informou que o levou para exames em um hospital...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 22:07

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 22:07

Crédito: Keno caiu em uma disputa com Taílson, do Santos, sofrendo a luxação no cotovelo esquerco-(Reprodução/Premiere
O atacante Keno, do Atlético-MG, sofreu uma luxação no cotovelo esquerdo durante a partida contra o Santos, nesta terça-feira 26 de janeiro, jogo adiado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A contusão do atacante aconteceu aos 24 minutos do segundo tempo, quando o jogador atleticano caiu em cima do braço, após uma disputa de bola com um atleta santista.
O cotovelo de Keno saiu do lugar, mas os médicos do Galo conseguiram recolocá-lo no lugar e em seguida o encaminharam para um hospital, onde irá fazer exames e verificar a extensão do problema.
CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Keno estava tendo uma jornada boa, dando uma assistência para o segundo gol do Galo, e era constantemente acionado no ataque alvinegro, que marcou duas vezes (com Savarino)contra o Peixe no duelo do Mineirão.
Com o triunfo, o Atlético-MG chegou aos 57 pontos, reduzindo para cinco ponto a desvantagem em relação ao líder Internacional, além de passar o Flamengo na classificação, ficando na terceira posição.

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