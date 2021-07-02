Keno sente novo problema muscular na coxa esquerda e desfalca o Galo

O atacante Keno voltou a sentir uma lesão na coxa esquerda e desfalca o time por tempo indeterminado. Ele sentiu o problema pouco antes do duelo contra o Atlético-GO, vitória por 4 a 1 do Galo, pelo Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Marrony, recém-recuperado da Covid-19, entrou sem seu lugar e fez um bom jogo diante dos goianos. Foi a segunda vez na temporada que Keno sente a lesão no músculo anterior da coxa esquerda. Em maio, ele ficou 15 dias fora e o retorno do problema pode ter o mesmo prazo de recuperação. O time mineiro não fala sobre previsões de retorno. Para o jogo com o Cuiabá, domingo, 4 de julho, fora de casa, o alvinegro terá os retornos Guilherme Arana e Allan, que estavam suspensos, e Marrony deve seguir na ponta esquerda.