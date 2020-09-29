Keno rebate Renato Gaúcho sobre obrigação do Galo vencer o Campeonato Brasileiro

O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, viu seu time perder para o Atlético-MG por 3 a 1 no último sábado, 26 de setembro e depois do jogo, o comandante Tricolor disse que o Galo tem obrigação de brigar pelo título brasileiro pelo investimento que os mineiros fizeram no elenco e por ter apenas uma competição em disputa. -Não tenho dúvida alguma (que o Atlético leva vantagem). Se perguntar para os demais 18 treinadores do Brasileiro, falarão a mesma coisa. É uma vantagem extraordinária. Poderia ser outro clube grande, pode ter mais algum assim. Esses clubes têm obrigação de brigar pelo título. Os demais grandes que poderiam brigar pelo título, têm um desgaste muito grande-disse Renato Gaúcho. O atacante Keno, artilheiro da equipe com seis gols, marcados nas duas últimas rodadas, falou sobre o comentário de Renato na Cidade do Galo. -Eu acho que é um fator, a gente descansa mais, treina mais. Isso favorece um pouco o Atlético, mas não tem que dizer que a gente é obrigado a ser campeão porque está jogando só o Brasileiro. O campeonato é difícil, tem Grêmio, Inter, São Paulo, Flamengo. O Flamengo foi campeão ano passado do Brasileiro e da Libertadores-disse Keno, que seguiu: -A gente não quer saber se tem outros times que vão disputar Copa do Brasil e Libertadores. A gente tem que focar aqui. O Atlético só está disputando o Brasileiro, então vamos buscar o Brasileiro. A gente tem que concentrar aqui, esquecer o que dizem lá-completou. Mesmo com uma grande ansiedade na torcida e no clube pela conquista do Brasileiro, que não vem há quase 50 anos, Keno destacou que outros clubes também estão pressionados para vencer o maior torneio do Brasil. -Essa pressão todas as equipes sentem, de não ganhar o Campeonato Brasileiro. Tem muitos que o Atlético não ganha, mas o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Tem muitas equipes se preparando, então a gente vem jogando todo dia como se fosse uma final, um correndo pelo outro, se dedicando bastante, porque a cada três pontos conquistados vai nos fazer coisas boas no final- concluiu.