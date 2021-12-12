Keno não vê final decidida e comenta goleada do Atlético: 'A gente entrou determinado para ganhar o jogo'

Apesar dos gritos de "bicampeão" da torcida durante a goleada do Atlético-MG por 4 a 0 sobre o Athletico-PR, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, no Mineirão, neste domingo, Keno manteve os pés no chão. Em entrevista ao Sportv ao fim da partida, o atacante, que marcou um o segundo gol do Galo, ressaltou que é preciso respeitar o Furacão e previu um confronto da volta "muito difícil".> Veja as obras da Arena MRV em imagens exclusivas do LANCE!- Não, não. A gente sabe que final é um jogo muito disputado, é jogo de 180 minutos. Sabemos que temos que respeitar o Athletico-PR, eles não chegaram à toa na final. Conheço o Valentim, trabalhei com ele, é um grande treinador. A gente tem que chegar lá com o intuito de ganhar também porque sabemos que vai ser muito difícil. Eles vão ter a torcida deles, mas nós temos uma equipe experiente.