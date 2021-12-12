Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Keno não vê final decidida e comenta goleada do Atlético: 'A gente entrou determinado para ganhar o jogo'
futebol

Keno não vê final decidida e comenta goleada do Atlético: 'A gente entrou determinado para ganhar o jogo'

Keno disse que o Atlético-MG precisa chegar ao confronto da volta da Copa do Brasil com o intuito de vencer e destacou que é preciso respeitar o Athletico-PR...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 dez 2021 às 19:48

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 19:48

Apesar dos gritos de "bicampeão" da torcida durante a goleada do Atlético-MG por 4 a 0 sobre o Athletico-PR, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, no Mineirão, neste domingo, Keno manteve os pés no chão. Em entrevista ao Sportv ao fim da partida, o atacante, que marcou um o segundo gol do Galo, ressaltou que é preciso respeitar o Furacão e previu um confronto da volta "muito difícil".> Veja as obras da Arena MRV em imagens exclusivas do LANCE!- Não, não. A gente sabe que final é um jogo muito disputado, é jogo de 180 minutos. Sabemos que temos que respeitar o Athletico-PR, eles não chegaram à toa na final. Conheço o Valentim, trabalhei com ele, é um grande treinador. A gente tem que chegar lá com o intuito de ganhar também porque sabemos que vai ser muito difícil. Eles vão ter a torcida deles, mas nós temos uma equipe experiente.
Keno também foi questionado sobre o placar elástico de 4 a 0, o que construiu uma grande vantagem ao Atlético-MG para o próximo jogo. O atacante destacou que o time entrou determinado para sair vitorioso, mas, novamente, pregou pés no chão e falou sobre a importância de lutar na segunda partida.
- A gente entrou determinado para ganhar o jogo. Sabemos que jogar no campo sintético é um pouco ruim, e, no vestiário, focamos nesse jogo. A vitória é importante, ainda com 4 a 0, a gente não pode entrar lá e relaxar. Temos que chegar lá, lutar e batalhar para sairmos com o troféu.
Atlético-MG e Athletico-PR voltam a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada. O confronto é válido pelo jogo da volta da final da Copa do Brasil e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
Crédito: KenomarcouosegundogoldoAtlético-MGnapartida(FOTO:PEDROSOUZA/ATLÉTICO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados