Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Keno marca mais um, mas exalta a intensidade do Galo nas partidas

O atacante disse que o time treina sempre para "sufocar" o rival, querendo sempre ficar com a bola para tentar o gol...

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 22:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 out 2020 às 22:39
Crédito: Keno marcou o sétimo gol no Brasileiro e o oitavo no ano pelo Galo-(Doug Patrício/Fotoarena/Lancepress
Um time que joga e não deixa o adversário jogar. Esse foi o Atlético-MG que goleou o vasco por 4 a 1 neste domingo, 4 de outubro, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O alvinegro chegou aos 27 pontos, cinco a mais do que o vice-líder Internacional, mas com um jogo a mais do que o time mineiro. Apesar de ter levado o gol no início da partida, o Atlético mostrou outra característica peculiar da sua equipe neste campeonato: poder de reação rápido e consistência na intensidade de jogo, que tem tornado o Galo em um time de pelo menos 16 titulares, com os rodízios feitos por Jorge Sampaoli. O artilheiro do time em 2020, Keno, que marcou o seu sétimo gol em três jogos, oitavo no ano, comentou que é assim que a equipe treina: para sufocar o adversário, querendo ficar com a bola o tempo todo, mostrando um volume de jogo superior aos rivais na maior parte das partidas. Keno celebrou o gol marcado, mas exaltou ainda mais a forma do Galo jogar. -Fico feliz pelo gol, mas o mais importante é vitória. Tivemos tranquilidade para virar o jogo. Agradecer a Deus por mais um gol. A gente treina desse jeito. é intensidade o tempo todo. Sampaoli exige demais-disse após a partida. A vantagem alvinegra na tabela pode aumentar na quarta-feira, 7 de outubro, quando encara o Fortaleza, fora de casa, no Castelão, às 21h30, na capital cearense.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026
Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados