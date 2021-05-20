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Keno marca gol da vitória contra o Cerro nos acréscimos e garante liderança ao Galo na Libertadores

Time mineiro é a melhor equipe do torneio no momento e, caso derrote o La Guaira na última rodada, terá vantagens nos mata-mata...
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Publicado em 

19 mai 2021 às 23:03

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 23:03

Crédito: Atlético-MG garantiu a primeira colocação do seu grupo e ainda tem chances de ser o melhor da fase de grupos (Divulgação/Conmebol
O Atlético-MG garantiu o primeiro lugar do Grupo H da Libertadores ao derrotar o Cerro Porteño por 1 a 0, gol de Keno, aos 46 minutos do segundo tempo, nesta quarta-feira, em Assunção, no Paraguai. O resultado deixou o alvinegro como o melhor da competição no momento. Caso derrote o La Guaira na rodada final, o Galo garante vantagens nos mata-mata. Foi uma jornada equilibrada do time de Cuca, que colocou alguns reservas, pensando na final do Mineiro. E todos entraram bem em campo, mostrando um elenco competitivo para o restante do torneio. O Galo chegou aos 13 pontos em cinco jogos, segue invicto na Libertadores 2021 e o resultado fez justiça ao maior volume de jogo e qualidade do time diante de um Cerro que, mesmo em casa, mostrou fragilidades. Cuca mescla o time e foca no MineiroO treinador alvinegro fez várias mudanças na equipe, principalmente no ataque, com Vargas, Sasha e Marrony. O comandante atleticano está pensando na decisão do Estadual, contra o América-MG, no sábado, no Mineirão. Lado esquerdo, lado forte​As principais jogadas atleticanas no primeiro tempo foram com Guilherme Arana, em boa jornada, e Marrony, que se apresentava pela ponta. O atacante pode ser uma dúvida para Cuca, caso Keno siga com sua produção baixa em campo. A vitória não é um sonhoO Cerro até apertou em alguns momentos, mas notadamente é uma equipe mais frágil do que o time mineiro. E, quando forçou um pouco mais na parte ofensiva, teve chances de abrir o placar em Assunção. Cuca põe força máxima no ataque​O técnico atleticano resolveu arriscar pela vitória e colocou Hulk e Keno em campo, além de descansar Arana para a final mineira. Exceto pela saída de Marrony, as mudanças deram mais força ofensiva ao Galo. Keno dá a vitória ao alvinegroKeno não vinha bem na temporada, mas mostrou que ainda pode ser decisivo para o Galo. Fez uma grande jogada e garantiu a liderança do grupo e os três pontos na mala. Galo administrou bem o jogo e o desgaste da equipeO Atlético-MG não deixou de buscar os três pontos. Tanto que rodou seu elenco na partida, mantendo um time forte dentro de campo. Cuca administrou bem jogadores mais cansados, visando a decisão Estadual. A vitória foi justa por ter um elenco superior. Próximos jogos do Atlético-MG​A participação do Galo na fase de grupos da Libertadores se encerra no dia 25 de maio, às 21h30, contra o Deportivo La Guaira, no Mineirão. Antes, no sábado, o Alvinegro decide com o América-MG o título mineiro, às 16h30, também no Gigante da Pampulha. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CERRO PORTEÑO 0 X 1 ATLÉTICO-MGData: 19 de maio de 2021Horário: 21h (de Brasília)Local: Estádio La Olla, Assunção, no ParaguaiÁrbitro: Carlos Barreiro (URU)Assistentes: Andres Nievas (URU) e Diego Riveiro (URU)Cartões amarelos: Boselli (CER), Guilherme Arana (ATL), Gabriel (ATL), Villasanti (CER), Cardozo (CER), Allan (ATL), Vargas (ATL)Cartões vermelhos:Gol: Keno, aos 46’-2ºT(0-1) CERRO PORTEÑO (Técnico:Arce)​Jean; Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte e Santiago Arzamendia; Mathías Villasanti, Ángel Cardozo, Claudio Aquino (Alan Rodriguez, aos 29’-2ºT) e Mateus Gonçalves (Gimenez, aos 8’-2ºT); Robert Morales e Mauro Boselli (Carrizo, aos 29’-2ºT). ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson; Mariano, Gabriel, Junior Alonso e Guilherme Arana (Dodô, aos 26’-2ºT); Allan, Tchê Tchê (Zaracho, aos 22’-2ºT) e Hyoran (Nathan, aos 41’-2ºT); Eduardo Vargas, Sasha (Hulk, aos 22’-2ºT) e Marrony (Keno, aos 22’-2ºT).

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