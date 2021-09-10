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Keno garante cobrança por melhoras dentro de campo: 'Espero voltar a ser o mesmo do ano passado'

O atacante do Atlético-MG também comentou sobre as diferenças de comando entre Cuca e Sampaoli, além de falar que o Galo não pode oscilar no segundo turno do Brasileiro...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 20:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2021 às 20:03
Keno está em busca do seu melhor jogo, algo que ainda não conseguiu em 2021 por uma série de lesões que o fez perder espaço na equipe titular do Atlético-MG. O jogador voltou à equipe diante do Red Bull Bragantino e falou que espera ter o mesmo rendimento de 2020 e ajudar a equipe alvinegra no Brasileiro. O atacante, que está no elenco alvinegro desde o ano passado, também fez um alerta: que no segundo turno do Brasileiro o Galo, líder com 39 pontos, não oscile, perdendo a chance de conquistar o título. Na temporada passada, o time mineiro perdeu pontos para equipes mais frágeis, o que lhe custou a chance de ser campeão, ficando apenas três pontos do Flamengo, vencedor da competição. Por fim, Keno comentou como é trabalhar com Cuca depois de um ano sob o comando de Jorge Sampaoli. O atacante comentou que com Cuca, ele manda e o time obedece. Confira nos vídeos a entrevista do jogador atleticano. Keno quer repetir o grande desempenho de 2020 pelo Galo-(Bruno Cantini/Agência Galo)

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