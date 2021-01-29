Keno faz reforço muscular após lesão e agradece apoio da torcida

O Atlético-MG está na fase final de preparação para o duelo de domingo, 31 de janeiro, contra o Fortaleza, no Mineirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O trabalho na Cidade do Galo teve a presença do atacante Keno, que se recupera de uma ruptura dos ligamentos do cotovelo esquerdo após uma luxação, sofrida durante o jogo contra o Santos, na terça-feira, 26. O jogador fez reforço muscular para outras áreas do corpo, segundo a assessoria de imprensa do clube. Keno deu uma entrevista à TV Galo, agradecendo o apoio recebido após a lesão. O clube não informou o período de recuperação do atleta. CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO - Quero agradecer a todos que mandaram mensagem pra mim, para minha esposa também, ela recebeu muita mensagem, de coração mesmo. Espero voltar o mais rápido possível para poder ajudar o Atlético nessa reta final para gente ter uma conquista feliz - disse o atacante.