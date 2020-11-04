Keno estará de volta contra o Fla e rechaça que haja dependência dele para o Galo marcar gols no Brasileiro

A pressão sobre o Atlético-MG após quatro jogos sem vitória já pode ser percebida pelo humor menos feliz do seu torcedor. Até protestos contra o time, mesmo estando na terceira posição no Brasileiro foram presenciados. A equipe mineira vai tentar se recuperar domingo, 8 de novembro, às 18h15, diante do Flamengo, pela 20ª rodada do campeonato, a primeira do returno. E, o Galo contará com o retorno do atacante Keno, que cumpriu suspensão contra o Palmeiras pelo terceiro cartão amarelo. O artilheiro do time alvinegro, diz entender a insatisfação da torcida e que ela pode ser um incentivo a mais para a reação do alvinegro. -Bom também, a pressão motiva também a gente. A gente tem que colocar a cabeça no lugar que a gente deu uma caída. Essa pressão tem que chegar para o grupo se reunir, sentar e conversar, porque se a gente colocar isso na cabeça, dentro de nós, a gente vai chegar em campo e conseguir colocar em prática. Eles apoiaram, mas tem hora que eles também protestaram, pedindo raça. Pressão a gente tem em cada jogo - disse Keno. O ataque do Atlético-MG passou em branco nos dois últimos jogos, contra Palmeiras e Sport, aumentando a tensão dos atleticanos, já que a equipe é a segunda do Brasileiro em números de gols, com 31 marcados em 19 partidas. A falta de gols incomoda os jogadores de frente e Keno diz que há uma cobrança entre eles para voltar a marcar e ajudar o time e vencer novamente.