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futebol

Keno é regularizado e fica à disposição de Jorge Sampaoli

O atacante teve seu contrato registrado e publicado no BID, da CBF, sendo liberado para jogar pelo Atlético-MG...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 17:30

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 17:30
Crédito: Keno foi o último reforço a ter sua documentação liberada-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O atacante Keno, do Atlético-MG, teve o seu contrato registrado na CBF, publicado no BID, liberando o jogador de 30 anos para entrar em campo pelo time mineiro. Com a regularização da sua documentação, Keno está à disposição do técnico Jorge Sampaoli, que poderá utilizá-lo já nesta quarta-feira, 29 de julho, contra o Patrocinense, pela 11ª rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. O duelo será no Mineirão, às 21h30 e o alvinegro precisa vencer para confirmar sua classificação às semifinais do Estadual. Com 19 pontos, o Galo é o quarto colocado na competição e corre risco de ficar de fora dos mata-mata. Keno foi o último reforço do Atlético-MG a ser liberado. Ele aproveitou o tempo para conseguir retomar o seu condicionamento físicos. O atacante custou aos cofres do Galo R$ 13 milhões, pagos ao Pyramids, do Egito.

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