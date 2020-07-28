Keno é regularizado e fica à disposição de Jorge Sampaoli

O atacante Keno, do Atlético-MG, teve o seu contrato registrado na CBF, publicado no BID, liberando o jogador de 30 anos para entrar em campo pelo time mineiro. Com a regularização da sua documentação, Keno está à disposição do técnico Jorge Sampaoli, que poderá utilizá-lo já nesta quarta-feira, 29 de julho, contra o Patrocinense, pela 11ª rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. O duelo será no Mineirão, às 21h30 e o alvinegro precisa vencer para confirmar sua classificação às semifinais do Estadual. Com 19 pontos, o Galo é o quarto colocado na competição e corre risco de ficar de fora dos mata-mata. Keno foi o último reforço do Atlético-MG a ser liberado. Ele aproveitou o tempo para conseguir retomar o seu condicionamento físicos. O atacante custou aos cofres do Galo R$ 13 milhões, pagos ao Pyramids, do Egito.