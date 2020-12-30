Keno e Arana encerram o ano como as principais armas ofensivas do Galo

Uma das forças do Atlético-MG em 2020 foi o seu poderoso ataque, que já marcou 46 gols no Brasileiro, sendo o segundo melhor da competição. E, o setor mais produtivo do time foi o lado esquerdo em uma dobradinha que deu certo na equipe com o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que chegou no início do ano, e Keno, vindo do futebol árabe pouco depois da chegada de Jorge Sampaoli ao alvinegro. A dupla não começou jogando de imediato, pois Keno estava ainda entrando em forma física. Mas, assim que os dois foram tendo uma sequência de jogos, as boas atuações e gols surgiram. Juntos, Keno e Arana foram responsáveis diretos por 22 dos 46 gols do Galo no campeonato. O atacante marcou dez vezes, além de ter dado seis assistências. Já o lateral foi às redes três vezes e deu passe para mais três gols. O entrosamento veio a acontecer no Atlético-MG, mas a admiração já era mútua desde os tempos que eram rivais, com Keno defendendo o Palmeiras e Arana o Corinthians. -A gente se conheceu muito rapidamente. É um cara contra quem já joguei, eu no Palmeiras e ele no Corinthians. É um jogador muito agudo. Quando cheguei aqui, a gente foi conversando e começou a concentrar junto-disse à TV Galo, que comentou também que a parceria se fortaleceu fora dos gramados.