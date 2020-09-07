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futebol

Kenedy será emprestado novamente pelo Chelsea

Segundo o "AS", atacante brasileiro, que não conseguiu se
firmar nos Blues, jogará no Granada na próxima temporada...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 12:55

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 12:55
Crédito: Divulgação/Instagram
Kenedy não continuará no Chelsea na próxima temporada. De acordo com o "AS", o atacante brasileiro será emprestado novamente pelos Blues, dessa vez para o Granada, da Espanha.
Ainda faltam exames médicos e assinar o contrato para o clube espanhol oficializar a contratação do brasileiro. Será o quarto clube que Kenedy será emprestado desde que chegou ao Chelsea. Ele passou por Watford, Newcastle e Getafe.
Ao serviço do Getafe na última temporada, Kenedy atuou em 27 partidas, marcou três gols e deu cinco assistências.

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