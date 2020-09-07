Kenedy será emprestado novamente pelo Chelsea

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Kenedy não continuará no Chelsea na próxima temporada. De acordo com o "AS", o atacante brasileiro será emprestado novamente pelos Blues, dessa vez para o Granada, da Espanha.

Ainda faltam exames médicos e assinar o contrato para o clube espanhol oficializar a contratação do brasileiro. Será o quarto clube que Kenedy será emprestado desde que chegou ao Chelsea. Ele passou por Watford, Newcastle e Getafe.