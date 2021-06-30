Kelvyn fala sobre a qualidade do elenco do Ceará

Crédito: Divulgação/Ceará

Em meio a turbulência das últimas semanas, o Ceará tenta reorganizar a sua casa e o próximo desafio é o Red Bull Bragantino, que atualmente é o líder do Campeonato Brasileiro.

Antes da viagem do Vozão ao solo paulista, o lateral Kelvyn conversou com a imprensa e falou sobre a disputa de posição dentro do elenco.

Na visão do atleta, quem cresce com a briga pela titularidade é o Ceará, que pode melhorar a sua situação na tabela do Brasileirão.