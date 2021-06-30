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futebol

Kelvyn fala sobre a qualidade do elenco do Ceará

Lateral conversou com a imprensa e deu a sua impressão sobre o grupo comandado por Guto Ferreira...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 21:30

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 21:30
Crédito: Divulgação/Ceará
Em meio a turbulência das últimas semanas, o Ceará tenta reorganizar a sua casa e o próximo desafio é o Red Bull Bragantino, que atualmente é o líder do Campeonato Brasileiro.
Antes da viagem do Vozão ao solo paulista, o lateral Kelvyn conversou com a imprensa e falou sobre a disputa de posição dentro do elenco.
Na visão do atleta, quem cresce com a briga pela titularidade é o Ceará, que pode melhorar a sua situação na tabela do Brasileirão.
‘Tenho a confiança do Guto e isso me dá uma facilidade para poder mostrar meu jogo, independentemente da posição. Só quem ganha com essa briga por titularidade é o próprio Ceará. O time cresce e evolui com cada um querendo dar seu máximo na busca por espaço’, declarou na coletiva.

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