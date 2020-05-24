Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Keisuke Honda é alvo de elogios no Botafogo: 'Sempre pensa no coletivo'

Japonês abriu mão de salário e ofereceu ajuda financeira ao Alvinegro e recebeu elogios do treinador Paulo Autuori, que também citou outros exemplos no clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2020 às 09:30

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 09:30

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Keisuke Honda causou um impacto imediato no Botafogo. O japonês, há cerca de três meses no clube de General Severiano, deixou sua marca dentro de campo, marcando gol na estreia contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca, e vem sendo ativo nas questões do Glorioso fora das quatro linhas.
O japonês, diante do momento de pandemia e dificuldades vividas pelo clube, abriu mão do próprio salário do mês de março, mas o Botafogo recusou. Depois, o meio-campista buscou membros da diretoria para oferecer ajuda financeira. Nas redes sociais, o jogador se posiciona sobre as questões envolvendo o coronavírus com frequência.
- Pelo fato de ter vivido e trabalhado dois anos no Japão, conheço minimamente a maneira que o japonês vive momentos como esse. Passam momentos complicados com uma disciplina incrível. O Honda não foge à regra. Mesmo em um país que denota um desgoverno total à atitudes que são primordiais a serem seguidas, principalmente de saúde - afirmou Paulo Autuori, treinador do Alvinegro, em entrevista à "BotafogoTV".
As atitudes de Honda impressionaram a cúpula do Botafogo e Paulo Autuori fez questão de ressaltar que esperava isto, dada a personalidade do jogador. Além, o treinador também elogiou outros atletas do elenco.
- Não me surpreende, acho extraordinário (atitudes de Honda), mas temos outros jogadores que querem se sacrificar para dar continuidade a eles próprios. Tenho que valorizar todos eles. Honda não me surpreende, todos sabem como ele é como profissional. É a personalidade dele. Sempre pensa no coletivo e nos problemas sociais - completou o treinador.E MAIS:Autuori revela que jogadores do Botafogo ajudaram funcionáriosDiferença cambial e garantias: por que Yaya Touré desistiu do BotafogoPaulo Autuori minimiza tema Yaya Touré: 'Assunto ultrapassado'Autuori critica volta aos treinos: 'Não têm o mínimo de sensibilidade'Empresário detona postura de Yaya: 'Provou que não tem caráter' E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados