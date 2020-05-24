Keisuke Honda é alvo de elogios no Botafogo: 'Sempre pensa no coletivo'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Keisuke Honda causou um impacto imediato no Botafogo. O japonês, há cerca de três meses no clube de General Severiano, deixou sua marca dentro de campo, marcando gol na estreia contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca, e vem sendo ativo nas questões do Glorioso fora das quatro linhas.

O japonês, diante do momento de pandemia e dificuldades vividas pelo clube, abriu mão do próprio salário do mês de março, mas o Botafogo recusou. Depois, o meio-campista buscou membros da diretoria para oferecer ajuda financeira. Nas redes sociais, o jogador se posiciona sobre as questões envolvendo o coronavírus com frequência.

- Pelo fato de ter vivido e trabalhado dois anos no Japão, conheço minimamente a maneira que o japonês vive momentos como esse. Passam momentos complicados com uma disciplina incrível. O Honda não foge à regra. Mesmo em um país que denota um desgoverno total à atitudes que são primordiais a serem seguidas, principalmente de saúde - afirmou Paulo Autuori, treinador do Alvinegro, em entrevista à "BotafogoTV".

As atitudes de Honda impressionaram a cúpula do Botafogo e Paulo Autuori fez questão de ressaltar que esperava isto, dada a personalidade do jogador. Além, o treinador também elogiou outros atletas do elenco.