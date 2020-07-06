Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Keisuke Honda 'acorda' e é ponto alto na eliminação do Botafogo

Meio-campista tem atuação tímida no primeiro tempo, mas se apresenta para o jogo e lidera ações ofensivas do Alvinegro na etapa complementar...

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2020 às 09:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo terá mais de 30 dias livres com o objetivo de se preparar para o Campeonato Brasileiro. O empate sem gols com o Fluminense - que tinha a vantagem da igualdade -, no último domingo, no Nilton Santos, representou a última participação do Alvinegro no Campeonato Carioca. O duelo, contudo, teve uma notícia positiva: um Keisuke Honda participativo.
No quarto jogo do japonês pelo Botafogo, o camisa 4 foi um dos principais jogadores da equipe comandada por Paulo Autuori no duelo. Dos pés dele, o Alvinegro criou duas das melhores chances que teve no segundo tempo: em uma, Danilo Barcelos acertou a barreira em falta na entrada da área; na outra, a finalização de Bruno Nazário parou na trave.
A atuação de Honda no Clássico Vovô não foi positiva o tempo inteiro. No primeiro tempo, ainda preso no campo defensivo e longe das ações da bola, pouco contribuiu para a criação de jogadas do Botafogo. A coisa começou a andar na etapa complementar, quando o japonês se soltou e passou a comandar os ataques do Glorioso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES
Imagem de destaque
Nazca incorpora terreno das quadras de tênis da Enseada do Suá

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados