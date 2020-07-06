Keisuke Honda 'acorda' e é ponto alto na eliminação do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo terá mais de 30 dias livres com o objetivo de se preparar para o Campeonato Brasileiro. O empate sem gols com o Fluminense - que tinha a vantagem da igualdade -, no último domingo, no Nilton Santos, representou a última participação do Alvinegro no Campeonato Carioca. O duelo, contudo, teve uma notícia positiva: um Keisuke Honda participativo.

No quarto jogo do japonês pelo Botafogo, o camisa 4 foi um dos principais jogadores da equipe comandada por Paulo Autuori no duelo. Dos pés dele, o Alvinegro criou duas das melhores chances que teve no segundo tempo: em uma, Danilo Barcelos acertou a barreira em falta na entrada da área; na outra, a finalização de Bruno Nazário parou na trave.