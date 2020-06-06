Kei Kamara afirma: 'Eu quero que os negros cheguem alto sem medo de serem julgados'

Crédito: AFP

Em entrevista à BBC, o atacante do Colorado Rapids, Kei Kamara, de 35 anos, comentou sobre suas experiências enquanto participava dos protestos contra a brutalidade policial, que provocou o assassinato de George Floyd em Minnesota. Além disso, ele afirmou que os atletas negros da MLS planejam trazer à tona as questões de brutalidade policial e racismo quando as partidas recomeçarem em Orlando.

Durante a entrevista, o jogador também refletiu sobre sua paternidade, que o fez amadurecer e defender tais mudanças nos Estados Unidos. Desde que iniciou a carreira no Orange County Blue Star, em 2004, o experiente atleta já disputou 345 partidas pela liga norte-americana, MLS.

- É para os meus filhos. Estamos em um bloqueio com o coronavírus não poder jogar futebol no momento por tanto tempo em casa. E quando coisas assim estão acontecendo, você assiste várias vezes e, novamente, eu sou alguém que é casado com uma mulher branca e temos três filhos pequenos. Esses filhos, todo mundo que vai vê-los, a primeira coisa que eles vêem são filhos negros. Queremos vê-los alcançar o mais alto que eles podem alcançar sem serem E assim, para mim, novamente, é o respeito ao povo diante de nós, o povo que lutou por trazer algum tipo de igualdade que está na América no momento, que me deu a chance de ser um imigrante, um imigrante africano para mudar para a América - as pessoas tiveram que lutar por isso antes - contou e em seguida completou.

- Vim para cá e agora sou cidadão americano e estou vivendo o sonho de jogar futebol em todo o mundo, e quero ter certeza de que um dia meus filhos possam olhar para trás neste momento - porque tirei minha crianças para o [protesto] - eu me deitei no chão por nove minutos e meu filho na verdade se deitou ao meu lado sem nem perguntar. Kendrick tem apenas 3 anos e ele apenas decidiu se deitar ao meu lado. vi ele e isso me atingiu com tanta força: tipo, uau - destacou. Ver essa foto no Instagram I pray as you (@kamarababies) laugh and play during these times that one day when you have the knowledge to look back at this you could say “Wow so this was when everything changed and everyone was treated EQUAL” and I pray that you never have to lay in this position wether by your doing or someone else’s ?????❤️?? #BlackLivesMatters #KamaraBabies #OneWorld #OneLove #OneLife #Peace Uma publicação compartilhada por Kei Kamara ????⚽️ (@2k3) em 3 de Jun, 2020 às 7:46 PDT Por fim, o atacante do Colorado salientou a importância do uso das plataformas digitais e redes sociais para debater sobre questões importantes para a sociedade como o racismo e a abordagem policial. Ele defende que os atletas negros usem esses veículos para difundir as ideias e se unir diante do preconceito, mesmo em tempos de coronavírus e isolamento social.