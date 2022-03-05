Keffel relembra gol do título pelo Trofense, clube de Portugal: 'Passou um filme na minha cabeça'

Construir uma carreira sólida na Europa é um dos grandes sonhos de diversos jogadores brasileiros. O lateral-esquerdo Keffel, revelado pelo São Caetano e com passagem pelo Retrô, tem tornado esse sonho realidade pouco a pouco.> Elenco do Mainz tem surto de Covid-19 e partida contra o Borussia Dortmund pela Bundesliga é adiada

O atleta, de apenas 22 anos, está em sua 2ª temporada no continente europeu. Em plena evolução, Keffel tem atuado com cada vez mais constância e sendo um dos pilares da equipe que atualmente disputa a 2ª Liga no país.

Vivendo um período especial, o jogador guarda com carinho um dos seus grandes momentos pelo Trofense: o gol do título do Campeonato de Portugal - equivalente à 3ª divisão na época. Logo em seu primeiro ano no país, o menino foi coroado com o tento que sacramentou o título do Trofense. Em entrevista, o atleta recordou esse dia.

- Quando fiz o gol aos 96 minutos, já na prorrogação, passou um filme na minha cabeça. Por todos os momentos que vivi na minha primeira temporada na Europa. Foram muitos momentos de choros, alegrias e outros sentimentos. Mas nós jogadores trabalhamos muito para viver esses grandes momentos, então quando fiz o gol não sabia se chorava de emoção, ou se comemorava com os companheiros. Foi inesquecível! - lembrou Keffel.