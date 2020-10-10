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futebol

Kean revela ter recusado Juve e quer aprender no Paris Saint-Germain

Atacante está emprestado pelo Everton após italiano ter poucas oportunidades como titular sob comando de Carlo Ancelotti. Jovem está animado com nova temporada...

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 10:19

LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 10:19
Crédito: Moise Kean diz gostar de trabalhar próximo dos atacantes (Divulgação/Twitter do PSG
O atacante Moise Kean não rendeu o que se esperava dele no Everton, mas o italiano está animado com a nova oportunidade que ganhou ao ser emprestado pelo clube inglês para o Paris Saint-Germain. Em entrevista à “RAI Sport”, o camisa 18 também revelou que poderia ter voltado para a Juventus nesta temporada.
- Eu não estou triste por deixar o futebol inglês, mesmo que a bandeira do Everton (os fãs levaram uma bandeira apoiando o atleta que havia sofrido racismo na Itália) tenha me emocionado, eu não esperava. Eu poderia ter retornado para a Juve, mas tomei a decisão com a minha família de jogar na França. Eu espero aprender muito com esta experiência. Sou jovem, gosto de trabalhar próximo dos atacantes para aprender com a experiência deles e seus estilos de futebol.Devido ao grande momento de Calvert-Lewin no Everton, Kean dificilmente ganharia o protagonismo que procura sob comando de Carlo Ancelotti. Apesar de ter apenas quatro partidas na atual temporada, o italiano conseguiu marcar dois jogos em partidas válidas pela Copa da Liga Inglesa.

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