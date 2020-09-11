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futebol

Kayzer comenta noite artilheira em São Januário

Atacante foi o grande nome do Dragão diante do Vasco e ajudou a sair com a primeira vitória fora de casa...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 00:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2020 às 00:41
Crédito: Celso Pupo/Fotoarena/Lancepress!
Nada de Germán Cano. A noite de quinta-feira em São Januário foi de Kayzer. Revelado pelo Vasco, o atacante voltou a sua ‘casa’ e ajudou o Atlético-GO a vencer o seu jogo por 2 a 1.Na conversa com a imprensa, o centroavante parabenizou o seu elenco e revelou o carinho pelo time vascaíno.
‘É muito importante, acho que valeu, a gente foi muito aguerrido hoje, é um prazer estar em casa. Infelizmente foi contra, mas conheço cada palmo desse campo. Parabéns a todo mundo, conseguimos esses primeiros três pontos fora de casa’, declarou ao SporTV.
Na próxima rodada, Kayzer e Atlético-GO terão um páreo duro, já que o rival é o Bahia, em Pituaçu.

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