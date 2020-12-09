Kayke marca pela primeira vez no Umm Salal e garante vitória da equipe no Campeonato do Qatar

Crédito: Reprodução / Instagram Umm Salal

O atacante Kayke balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Umm Salal, do Qatar, e garantiu a vitória de sua equipe na campeonato nacional nesta quarta-feira. Em confronto direto contra o Al Kharitiyath, o brasileiro, em cobrança de pênalti, fez o gol da vitória por 1 a 0 aos 44 minutos do segundo tempo. Com o resultado, sua equipe saiu da zona de rebaixamento.

+ VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕES- Estou muito feliz por voltar a jogar e, principalmente, por marcar esse gol tão importante para a nossa equipe. É complicado ficar de fora e não poder ajudar os companheiros, mas procurei tratar da lesão com o maior cuidado para voltar e ser útil ao time - disse Kayke.

O atleta chegou ao Umm Salal em outubro e tinha atuado somente uma vez desde então. Com uma fratura na costela, o brasileiro precisou ficar de fora e viu de casa sua equipe vencer apenas um dos quatro jogos em que esteve fora. Em seu retorno, foi titular e fundamental na conquista dos três pontos para a sua equipe.

- Vínhamos de resultados ruins e sabíamos que esse jogo era muito importante, por se tratar de um confronto direto, e graças a Deus conseguimos conquistar essa vitória para resgatar nossa confiança. Agora é descansar e já pensar no próximo compromisso, que com certeza também será muito difícil.