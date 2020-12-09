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Kayke marca pela primeira vez no Umm Salal e garante vitória da equipe no Campeonato do Qatar

Brasileiro volta depois de ficar quatro partidas afastado por conta de uma fratura na costela, marca gol da vitória aos 44 minutos do segundo tempo e equipe respira na tabela
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Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 14:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 dez 2020 às 14:44
Crédito: Reprodução / Instagram Umm Salal
O atacante Kayke balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Umm Salal, do Qatar, e garantiu a vitória de sua equipe na campeonato nacional nesta quarta-feira. Em confronto direto contra o Al Kharitiyath, o brasileiro, em cobrança de pênalti, fez o gol da vitória por 1 a 0 aos 44 minutos do segundo tempo. Com o resultado, sua equipe saiu da zona de rebaixamento.
+ VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕES- Estou muito feliz por voltar a jogar e, principalmente, por marcar esse gol tão importante para a nossa equipe. É complicado ficar de fora e não poder ajudar os companheiros, mas procurei tratar da lesão com o maior cuidado para voltar e ser útil ao time - disse Kayke.
O atleta chegou ao Umm Salal em outubro e tinha atuado somente uma vez desde então. Com uma fratura na costela, o brasileiro precisou ficar de fora e viu de casa sua equipe vencer apenas um dos quatro jogos em que esteve fora. Em seu retorno, foi titular e fundamental na conquista dos três pontos para a sua equipe.
- Vínhamos de resultados ruins e sabíamos que esse jogo era muito importante, por se tratar de um confronto direto, e graças a Deus conseguimos conquistar essa vitória para resgatar nossa confiança. Agora é descansar e já pensar no próximo compromisso, que com certeza também será muito difícil.
O Umm Salal volta a campo na próxima segunda-feira, às 13h45 (de Brasília), para enfrentar o Al Rayyan, pela nona rodada do Campeonato do Qatar.

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