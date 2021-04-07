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futebol

Kayke marca, mais uma vez, e livra Umm-Salal do rebaixamento

Autor de mais da metade dos gols do time no Campeonato do Catar, atacante fez o gol que garantiu permanência na primeira divisão
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Publicado em 07 de Abril de 2021 às 15:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2021 às 15:48
Crédito: Divulgação
Alívio. Esse é o sentimento dos torcedores e dos jogadores do Umm-Salal. Com uma rodada de antecedência, o time conseguiu se livrar do rebaixamento ao vencer o Al Sailiya por 1 a 0, nesta quarta-feira (07/04), pela QSL, o campeonato nacional do Catar. O autor do gol já está na ponta da língua do torcedor: Kayke. O atacante foi responsável por mais da metade dos gols do time na competição, com sete marcados - O time soma 12 gols até o momento.
- É uma satisfação enorme poder ajudar o time a se manter na primeira divisão. Foi uma temporada muito complicada, com cuidados e preocupações dobradas. Só tenho a agradecer por todo carinho que o clube teve comigo e com a minha família. Fico ainda mais feliz por ter vencido o Covid e voltado a fazer o que mais gosto em alto nível. Ainda temos um jogo antes do final do campeonato, queremos acabar com outra vitória, mas o sentimento é de alívio, de dever cumprido - disse o atacante, que tomou a primeira dose da vacina contra o Covid-19 nesta semana.A uma rodada do fim, o Umm-Salal soma 21 pontos e ocupa a décima posição na tabela. No próximo sábado (10/04), o time de Kayke receberá o Al-Gharafa.

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