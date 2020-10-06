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futebol

Kayke marca duas vezes e Qatar SC bate time de Xavi

De virada, time do atacante brasileiro vence o Al Saad por 3 a 2, pela Copa do Catar
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LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 17:42

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 17:42

Crédito: Instagram Qatar SC
O Qatar SC entrou em campo nesta terça-feira (06/10) para encarar o Al Saad, que tem como técnico o ex-jogador do Barcelona Xavi, em jogo válido pela segunda rodada da Copa do Catar. Depois de uma atuação ruim da equipe no primeiro tempo, com 2 a 0 contra no placar, o atacante Kayke, que estava sendo poupado, saiu do banco de reservas, marcou dois gols e foi importantíssimo na virada de 3 a 2 - o zagueiro Adel Abdulaziz completou o marcador, enquanto Ali e Ebrahim Sauoud marcaram para o Saad.- Os jogos contra o Al Saad são sempre muito difíceis. Eles são um dos mais tradicionais e mais fortes clubes do país. O que só aumenta o nosso mérito na grande vitória de hoje. A equipe toda está de parabéns pelo esforço e por não ter desistido em nenhum momento após o 2 a 0 no placar. Apesar disso, temos que melhorar algumas coisas. Nosso primeiro tempo não foi bom. Estou muito feliz por ter ajudado e por ter marcado dois gols - disse Kayke, ex-jogador do Flamengo, Fluminense, Santos e Goiás.
Com a vitória, o Qatar SC assumiu a liderança do Grupo A da Copa do Catar, com quatro pontos em dois jogos. Na próxima rodada, o time de Kayke receberá o Al Khor, na terça-feira (13/10).

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