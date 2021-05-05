Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Kayke finaliza temporada como melhor do mês no Qatar e artilheiro do Umm-Salal

Em temporada especial, atacante comemora destaque no país da próxima Copa do Mundo
...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 16:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 16:07
Crédito: Divulgação
Contratado com a missão de livrar o Umm Salal do rebaixamento no Qatar, o atacante Kayke cumpriu seu objetivo e terminou a temporada com motivos para sorrir. Além de livrar o time da queda, o brasileiro foi o artilheiro da equipe e terminou o mês como melhor jogador do campeonato depois de três gols e uma assistência em três partidas.
+ Veja a tabela da Champions League- Apesar das muitas dificuldades, essa temporada foi realmente especial. Pandemia, eu, minha esposa e filhos tivemos Covid-19, a distância da família, a luta do time contra o rebaixamento... No fim, só tenho motivos para sorrir - disse Kayke, que já recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19.
Na temporada, Kayke participou de 20 jogos e marcou 10 gols. Ele chegou ao Umm Salal após se destacar pelo Qatar SC na temporada anterior. Em duas temporadas no país, foram 41 jogos e 24 gols feitos.
- Eu só tenho a agradecer à diretoria, meus companheiros de time e ao carinho dos torcedores. Estou muito feliz aqui e pretendo permanecer por mais tempo - concluiu Kayke.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados