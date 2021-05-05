Kayke finaliza temporada como melhor do mês no Qatar e artilheiro do Umm-Salal

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Contratado com a missão de livrar o Umm Salal do rebaixamento no Qatar, o atacante Kayke cumpriu seu objetivo e terminou a temporada com motivos para sorrir. Além de livrar o time da queda, o brasileiro foi o artilheiro da equipe e terminou o mês como melhor jogador do campeonato depois de três gols e uma assistência em três partidas.

+ Veja a tabela da Champions League- Apesar das muitas dificuldades, essa temporada foi realmente especial. Pandemia, eu, minha esposa e filhos tivemos Covid-19, a distância da família, a luta do time contra o rebaixamento... No fim, só tenho motivos para sorrir - disse Kayke, que já recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19.

Na temporada, Kayke participou de 20 jogos e marcou 10 gols. Ele chegou ao Umm Salal após se destacar pelo Qatar SC na temporada anterior. Em duas temporadas no país, foram 41 jogos e 24 gols feitos.