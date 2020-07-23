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futebol

Kayke fala sobre volta do futebol no Qatar, que acontece nesta sexta-feira

Qatar SC, do brasileiro Kayke, enfrenta o Al-Rayyan, vice-líder da competição...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 20:46

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 20:46

Crédito: Divulgação / Qatar SC
A bola vai voltar a rolar no país-sede da próxima Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, o futebol será retomado no Qatar após a paralisação por conta da disseminação da Covid-19. E quem vai entrar em campo é o brasileiro Kayke, do Qatar SC, que enfrentará o Al- Rayyan, do técnico Diego Aguirre, no campeonato nacional.
Um dos destaques do Qatar SC, o atacante brasileiro falou sobre a volta do esporte. Kayke tem 12 gols marcados pela equipe catari em 17 jogos. Recentemente ele renovou seu contrato.
- É uma sensação muito boa poder voltar a fazer o que mais amo. Estou feliz e, ao mesmo tempo, ansioso. Me cuidei muito bem durante todo esse tempo parado para voltar na melhor forma possível. E, já de cara, teremos um jogo duríssimo pela frente, contra o Al-Rayyan, vice-líder do campeonato. Espero continuar na mesma fase que estava antes da paralisação, jogando bem, fazendo gols e ajudando o time a vencer as partidas.
O Qatar SC está em nono lugar no campeonato, com 17 pontos. Já o Al-Rayyan é o segundo, com 38.

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