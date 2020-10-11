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Kayke é eleito melhor jogador do Qatar SC e recebe premiação pela artilharia da Copa do Catar

Conselheiros do clube escolheram o atacante brasileiro como
o destaque do time na temporada passada
...

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 17:27

LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 17:27
Crédito: Divulgação/Qatar SC
O atacante Kayke foi eleito, por conselheiros do clube, como o melhor jogador do Qatar SC na temporada passada. Em cerimônia realizada neste domingo (11/10), antes do treino, o brasileiro, ex-Flamengo, Fluminense e Santos, recebeu a homenagem das mãos do diretor de futebol do clube. Além disso, foi presenteado também com o troféu de artilheiro da Copa do Catar da temporada passada, com oito gols. Na ocasião, a equipe foi eliminada nas quartas de final pelo Al Saad, que acabou conquistando o título.- Fico muito feliz pelo reconhecimento, mesmo com pouco tempo de clube. Realmente, minha adaptação foi rápida e consegui ter boas atuações e marcar gols logo de cara. Estou muito feliz aqui no Catar. Minha família também se adaptou com facilidade. Espero melhorar ainda mais e permanecer aqui por bastante tempo. Só tenho a agradecer - disse o artilheiro.
Na atual temporada, Kayke tem quatro jogos e três gols marcados, sendo um pela liga nacional e dois pela Copa do Catar.

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