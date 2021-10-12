Kayke deixa o Umm-Salal e assina com o Al-Khor, também do Qatar

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Com passagem por Flamengo, Fluminense e Santos, o atacante Kakye está de casa nova no Qatar. Após atuar por Qatar SC e Umm-Salal, do mesmo país, o brasileiro acertou com o Al-Khor e irá para sua terceira temporada no local da próxima Copa do Mundo.Apresentado na última segunda-feira, Kayke valorizou sua permanência no Qatar e disse estar muito feliz com o desfecho das negociações.

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- Graças a Deus, deu tudo certo para a minha permanência aqui. Era o meu desejo e o da minha família. Agradeço ao Al-Khor pela confiança. Espero retribuir com gols e com ótimos resultados, assim como nos meus outros anos no país - disse Kayke.

Em cinco rodadas no campeonato nacional, o Al-Khor não começou bem. Até o momento, a nova equipe de Kayke ocupa a lanterna da competição. O atacante, porém, afirmou que trabalhará para mudar este cenário junto com seus companheiros.

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