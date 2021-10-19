Kauê, do Villa Nova-MG, comemora mais um acesso na carreira e exalta grupo: ‘Muito qualificado’

O meia Kauê já pode ser considerado um especialista quando o assunto é o acesso. Isso porque o jogador ajudou a levar o Villa Nova à elite do futebol mineiro. A equipe subiu de divisão neste mês após bater o Democrata de Governador Valadares na rodada final do Quadrangular Módulo II, do Campeonato Estadual. Na carreira de Kauê já constam cinco acessos em Minas Gerais, além da maior conquista: o acesso com o Atlético-GO à primeira divisão do Brasileirão.> Veja os valores de ingressos das finais da Libertadores e Sul-Americana- Tudo foi possível graças ao empenho da equipe. Em todas as vezes que eu consegui o acesso foi na soma de dois fatores: o trabalho no dia a dia e o planejamento sério fora do campo. O Villa Nova é um clube histórico e nos deu toda a estrutura para conseguir a vaga na primeira divisão. Conquistar o título e o acesso foi consequência de um trabalho sério feito pelas duas partes - disse.