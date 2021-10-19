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Kauê, do Villa Nova-MG, comemora mais um acesso na carreira e exalta grupo: ‘Muito qualificado’

Na carreira de Kauê já constam cinco acessos em Minas Gerais, sendo uma delas o acesso com o Atlético-GO à primeira divisão do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 16:30

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 16:30

Crédito: Divulgação/Villa Nova
O meia Kauê já pode ser considerado um especialista quando o assunto é o acesso. Isso porque o jogador ajudou a levar o Villa Nova à elite do futebol mineiro. A equipe subiu de divisão neste mês após bater o Democrata de Governador Valadares na rodada final do Quadrangular Módulo II, do Campeonato Estadual. Na carreira de Kauê já constam cinco acessos em Minas Gerais, além da maior conquista: o acesso com o Atlético-GO à primeira divisão do Brasileirão.> Veja os valores de ingressos das finais da Libertadores e Sul-Americana- Tudo foi possível graças ao empenho da equipe. Em todas as vezes que eu consegui o acesso foi na soma de dois fatores: o trabalho no dia a dia e o planejamento sério fora do campo. O Villa Nova é um clube histórico e nos deu toda a estrutura para conseguir a vaga na primeira divisão. Conquistar o título e o acesso foi consequência de um trabalho sério feito pelas duas partes - disse.
Apesar dos 26 anos de idade, o jogador conhece os caminhos dentro de campo e fora dele para subir de divisão. Kauê comemorou mais uma conquista e exaltou tanto a qualidade do grupo quanto a estrutura do Villa Nova, campeão do Módulo II da competição.
> Veja a tabela da Copa do Brasil
- Fico feliz de ter ajudado o time. Mesmo com 26 anos, me considero um cara experiente. Isso facilita, principalmente em jogos difíceis e carregados emocionalmente. O grupo é muito qualificado e conseguiu na última partida conquistar o título - afirmou.
Na campanha do acesso, Kauê esteve presente em 14 jogos, sendo um dos destaques do Villa Nova no Módulo II. No Quadrangular final, o time somou 11 pontos, o que garantiu o acesso e o título da competição.

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