  • Kathellen Souza é a primeira brasileira a atuar pela Inter de Milão: 'Gratidão imensa'
Kathellen Souza é a primeira brasileira a atuar pela Inter de Milão: 'Gratidão imensa'

Zagueira brasileira assinou contrato com o clube italiano da Inter de Milão no último ano, sendo a primeira jogadora do Brasil na equipe...
LanceNet

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 16:44

Crédito: Divulgação / Inter de Milão
Com passagens pela Seleção Brasileira e por grandes clubes do Brasil, a zagueira de 25 anos, Kathellen Souza, se tornou a primeira brasileira a atuar pela Internazionale, mais conhecida como Inter de Milão. A atleta acertou sua ida para a Itália em 2020, quando o clube tinha apenas dois anos de existência.- É uma honra poder ser a pioneira da história e deixar a marca do Brasil por aqui, sinto uma gratidão imensa. O projeto do clube me encantou desde o início e, por isso, é muito bom poder defender esse time. Tenho certeza que ainda terão muitos talentos brasileiros por aqui comigo - declarou Kathellen. Sua carreira começou nos Estados Unidos, em 2014, onde ela jogou pelo Monroe Mustangs, Louisvelle Cardinals e UFC Knights. Em 2017, foi para para o Bordeaux, na França, seu primeiro clube profissional. A atleta foi titular da seleção no Mundial de 2019, na França, e quando assinou com o clube italiano, a zagueira disse que, na época, sua experiência na Copa influenciou sua decisão.
- Vi durante a Copa do Mundo no ano passado que o futebol italiano evoluiu muito - concluiu a zagueiro brasileira.

