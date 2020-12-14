Kashima Antlers vence com participação de Juan Alano e segue vivo na luta pela Champions da Ásia

Crédito: Divulgação / Kashima Antlers

O meia Juan Alano segue sendo decisivo a favor do Kashima Antlers e foi de novo destaque na vitória do time no Campeonato Japonês. O brasileiro deu uma assistência no triunfo por 2 a 0 sobre o Shimizu S-Pulse, resultado que deixou a equipe viva na luta pela classificação à Liga dos Campeões da Ásia.

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- Tenho conseguido ajudar a equipe com assistências e boas atuações. Tem sido uma temporada muito proveitosa pra mim. Estou feliz com o ano que tive aqui no Kashima e espero fechar com chave de ouro na última rodada - disse, ainda falando da rodada final.

A situação do Kashima está diretamente ligada a um tropeço do Cezero Osaka, em partida atrasada pela pandemia. A equipe de Alano, Zico e Antônio Carlos Zago precisa torcer para um tropeço (empate ou derrota) do rival diante do Sagan Tosu. Desta maneira, os times, que se enfrentam na rodada final, farão um duelo direto pela vaga final na competição continental asiática.

- A vitória era fundamental para a nossa luta para estar entre os quatro primeiros colocados. Um resultado que nos mantêm vivos para a última rodada da competição. Agora é trabalhar, nos manter focados e buscar a classificação na última rodada contra o Cerezo - afirmou.