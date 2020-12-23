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futebol

Karius, desastre da Champions 17/18, pode voltar ao Liverpool em janeiro

Goleiro está emprestado ao Union Berlin, fez seu primeiro jogo pelo clube alemão na última terça-feira, sofreu três gols e equipe foi eliminada da Copa da Alemanha para o Paderborn...
LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 12:27

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 12:27

Crédito: Karius chegou ao Union Berlin nesta temporada (Divulgação/Union Berlin
O goleiro Karius, emprestado ao Union Berlin, pode retornar ao Liverpool em janeiro, segundo a revista “Kicker”. O alemão só participou de apenas uma partida como titular da equipe, na última terça-feira, pela Copa da Alemanha, sofreu três gols e sua equipe foi eliminada pelo Paderborn, da segunda divisão.Após ter sido titular do time de Jurgen Klopp na temporada 2017/2018 e ter sido um desastre em duelo contra o Real Madrid pela Champions League, Karius foi emprestado ao Besiktas, enquanto o Liverpool contratou Alisson. O arqueiro ficou na equipe turca por dois anos, mas seu contrato se encerrou no fim da última campanha.
> Veja a tabela da Premier League
Em recente entrevista, Karius disse que a partida que marcou sua carreira já ficou para trás após mais de 60 aparições desde que deixou Anfield. Caso volte ao Liverpool, o alemão dificilmente irá ter espaço, uma vez que o reserva Kelleher se saiu bem nas partidas em que teve que ser usado.

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