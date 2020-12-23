Karius, desastre da Champions 17/18, pode voltar ao Liverpool em janeiro

O goleiro Karius, emprestado ao Union Berlin, pode retornar ao Liverpool em janeiro, segundo a revista “Kicker”. O alemão só participou de apenas uma partida como titular da equipe, na última terça-feira, pela Copa da Alemanha, sofreu três gols e sua equipe foi eliminada pelo Paderborn, da segunda divisão.Após ter sido titular do time de Jurgen Klopp na temporada 2017/2018 e ter sido um desastre em duelo contra o Real Madrid pela Champions League, Karius foi emprestado ao Besiktas, enquanto o Liverpool contratou Alisson. O arqueiro ficou na equipe turca por dois anos, mas seu contrato se encerrou no fim da última campanha.