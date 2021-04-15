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Kanu, do Botafogo, discute com torcedor: 'Você acha que do dia para a noite vamos virar o Real Madrid?'

Jonathan, Gilvan, Douglas e Ricardinho se juntaram ao zagueiro e a conversa seguiu em tom mais ameno...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 00:55

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2021 às 00:55
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na noite desta quarta-feira, o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil pelo ABC nos pênaltis. Na saída do estádio Frasqueirão, antes de embarcar no ônibus que levaria a delegação do Glorioso ao hotel, em Natal, alguns torcedores foram cobrar os jogadores, e uma discussão com o zagueiro Kanu foi iniciada. A informação é do repórter Richard Souza, do ge, que estava no local. Um torcedor disse que Kanu "joga para caramba" e afirmou que "a gente está no nosso direito". O zagueiro respondeu.
- Você é botafoguense igual eu? Você acredita ou não? Então você acha que do dia para a noite vamos virar o Real Madrid?
A discussão não terminou. Em outro momento, o torcedor criticou Luiz Otávio, que estava na marcação de Maycon Douglas, autor do gol do ABC, no primeiro tempo de partida.
- O Botafogo mandou Marcelo embora. Mandou o Zé Welison embora, beleza. Mandou o Lecaros embora. E ficou com Luiz Otávio? Luiz Otávio é fraco!
Com isso, o zagueiro respondeu.
- Irmão, não tem dinheiro!
Ainda segundo o site, Jonathan, Gilvan, Douglas e Ricardinho se juntaram ao zagueiro e a conversa seguiu em tom mais ameno.

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