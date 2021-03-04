Kanté revela que recusou proposta do PSG quando Tuchel ainda era o treinador: 'Quis ficar no Chelsea'

N'Golo Kanté, meio-campista do Chelsea, revelou que recebeu uma proposta do Paris Saint-Germain quando Thomas Tuchel ainda comandava a equipe francesa. Hoje no Chelsea, o técnico ainda não conversou sobre isso com o camisa 7.
- Existiram alguns contatos no passado por parte do Paris Saint-Germain, quando Thomas Tuchel era o treinador. Não aconteceu porque era feliz no Chelsea e quis ficar aqui. Ainda não falei com o treinador acerca dessa situação - disse ao site oficial dos Blues.Desde 2016 no Chelsea, Kanté disputou 201 partidas pelo clube inglês, marcou 11 gols e deu nove assistências.