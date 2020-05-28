Kanté retoma aos treinos por conta própria e faz exercícios individuais

N'Golo Kanté retornou aos treinamentos do Chelsea, mas por conta própria. Devido ao medo do coronavírus, o francês não treina coletivamente, mas faz exercícios individuais e isolados, de acordo com o 'The Athletic'.
O francês foi ao centro de treinamento do clube, mas não teve contato físico e nem treinou coletivamente.
A Premier League confirmou ontem que quatro pessoas de três equipes testaram positivo para coronavírus em sua última rodada de testes.
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